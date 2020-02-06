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70 yıllık geleneğin formülü mayasında

’da 70 yıldır taş fırınlarda yapılan geleneksel ekşi mayalı köy ekmeği ilgi görüyor. Ekmeğin lezzeti, tok tutması ve dayanıklılığı mayaya bağlandı

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
70 yıllık geleneğin formülü mayasında
Isparta'da 70 yıldan bu yana taş fırınlarda yapılan geleneksel ekşi mayalı köy ekmeği, lezzeti, tok tutması ve uzun süre dayanıklı kalabilmesi bakımından halen yapılmaya devam ediyor. Isparta ekmeği, Çünür ekmeği, kara fırın ekmeği veya taş fırın ekmeği gibi birçok isimle bilinen ekmek oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta, buzdolabında ise yaklaşık 1 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor.

UZUN SÜRE BAYATLAMIYOR
Isparta'da babaannesi ve annesinden gördükleri ekmek yapımını uzun yıllardır devam ettirdiklerini anlatan 49 yaşındaki Faden Kılıç, "Bu ekmeği bir gelenek ve görenek halinde yıllardır yapıyoruz. Tüketim için dayanıklı, hemen küflenmeyen ve bayatlamayan ekmek olduğu için tercih ediliyor" dedi.

İÇİNDE KATKI MADDESİ YOK
Faden Kılıç, "Bu ekmeği ilk defa annemlerden görerek yapmaya başladım. Çünür'ün eski buğday ununu katkı maddesi olmadan kullanıyoruz. Akşamdan ekşi mayayı üretiyoruz. Farkı burada saklı. İlk defa bu ekmekten yiyenler hep 'bunun farkı ne, özelliği ne' diye soruyorlar, ben de anlatıyorum" diye konuştu.
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