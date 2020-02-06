AKUT eğitimleri Saklıkent’te yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yıl boyunca Kelebekler Vadisi, Likya Yolu ve yamaç paraşütü kazalarında arama kurtarma faaliyetlerine katılıp çok sayıda vatandaşın ve yabancı turistlerin hayatının kurtaran AKUT ekibi büyüyor. AKUT Fethiye ekibi bünyesine yeni katılan gönüllere yönelik eğitim çalışmaları Saklıkent Kanyonu'nda gerçekleşti. AKUT Fethiye Ekip Lideri Fatih Işık yönetiminde yapılan ve toplamda 4 gün süren eğitimlerde tırmanıştan kazazedeye yaklaşıma, halatla istasyon kurmaktan ilk müdahaleye kadar farklı konularda eğitimler verildi.Bölge olarak operasyona açık bir bölgede olduklarının altını çizen Fatih Işık, "Saklıkent'te ekibimize yeni katılan gönüllüler ile birlikte bir eğitim çalışması yürütüyoruz. Bu kapsamda sedye çekme ve sedye tahliye işlemi yaptık. Aynı zamanda gönüllülerin iple iniş çıkışları konusunda çalışmalar yaptık. Aramıza daha çok gencin katılmasını istiyoruz. Ne kadar çok gönüllümüz olursa o kadar çok kişinin hayatına dokunabiliriz. Şu anda aktif olarak 20-25 gönüllümüz bulunuyor" ifadelerini kullandı.