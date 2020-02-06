Araba sevdasında zirvedeyiz

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı araç sayılarının illere dağılımını açıkladı. Antalya, 1 milyon 101 bin 56 taşıtla, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından 4'üncü oldu. Batı Akdeniz Bölgesi kişi başına düşen araç sayısnda zirvede yer aldı. Muğla nüfusa oranla kayıtlı araç sayısında yüzde 51.6 ile ilk sırada yer alırken, Burdur yüzde 49.8 ile ikinci, Antalya yüzde 43.8 ile üçüncü sırada yer aldı.Bu üç ilde de her iki kişiye yaklaşık bir araç düştü. Isparta da yüzde 40.1 oranı ile yine üst sıralarda yer aldı. Sadece otomobiller dikkate alındığında ise Ankara 4 kişiye bir otomobil ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 21.3 ile Muğla, yüzde 20.7 ile Antalya ve yüzde 19.9 ile Burdur takip etti.