Balkonda kuş cenneti kurdu

ANTALYA'NIN Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde yaşayan Nuri Özer, 7 yaşından bu yana kuşlara olan ilgisiyle biliniyor. Çocukluk yıllarında başlayan kuş sevgisini bugüne de devam ettiren Özer, evinin balkonunda 22 muhabbet kuşu, 7 papağan, 10 Hint bülbülü, bahçede ise 2 ördek ve 2 tavuk besliyor.Kahve alışkanlığı olmadığını işten geldiği sırada zamanının çoğunu kuşları besleyerek geçiren Nuri Özer, yan blokta bulunan komşusunun kuşların sesinden rahatsız olduğunu bunun için kendisini sürekli şikayet ettiğini anlattı. Belediye ekiplerinin eve gelip uyarılarda bulunduğunu belirten Özer, "Kuş sevdalısıyım. Şikayet üzerine belediye ekipleri gelip uyarıda bulunuyor ama yıllardır gözümden bile sakındığım kuşları bırakamıyorum" dedi.Nuri Özer'in en büyük destekçisi ise eşi Ayşe Özer (45) oldu. Kuşları daha iyi besleyebilmek için balkonu özel olarak tasarladıklarını anlatan Ayşe Özer, "Bu eşimin hobisi. Ailece kuşları seviyoruz. Komşularımız bu durumdan rahatsız ama ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu. Aynı apartmanda oturan anneleri Ülkü Özer (67) ise "Oğlum çocukluğundan beri hayvanları sever ve kuş beslerdi. Evlendikten sonra kendi evinde de bu sevgisini büyüttü" dedi.

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