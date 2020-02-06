Bizim gurmelerden damak tadına tam not

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GASTRONOMİ sanatı ve sunumunun gelişmesini amaçlayan Paris merkezli 800 yıllık Chaine des Rotisseurs Derneği'nin Antalya üyesi tadım ustaları, yeni yılın ilk yemeğini Cornelia De Luxe Hotel'de gerçekleştirdi. Chaine des Rotisseurs Antalya yönetim kurulu, üyeleri, eşleri ve misafirlerinin katıldığı yılsonu Gala yemeğinden önce bir kokteyl verildi. Kokteylde konuklara çeşitli içecekler eşliğinde küçük lezzetli kanepeler ikramı yapıldı.Antalyalı tadım ustalarına sunulan menüde yer alan, siyah havyarlı ıstakoz agor, porçini mantarlı ravyoli, geleneksel olarak hazırlanmış kaz ciğeri terin, Antep fıstığı ile doldurulmuş dana bonfile gurmelerden tam not aldı. Chaine des Rotisseurs Antalya Bölge Başkanı Nihat Tümkaya, Cornelia De Luxe Hotel Genel Müdürü Ali Şahin ve mutfak ekibine teşekkür ederek derneğin bir plaketini sundu.