Çifte kayıp davası iyice karıştı

ISPARTA'DA2.5 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (23) ile Korhan Taştekin'i (33) öldürdüğü iddiasıyla bir süredir tutuklu bulunan Ali Aydıner hakim karşısına çıktı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Ali Aydıner, kayıp olan Zehra'nın annesi Keziban Çaycı ile Korhan Taştekin'in annesi Fatime ve babası Orhan Taştekin, eski eşi Özlem Singeç, sanığın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Ali Aydıner, "Ben kimseyi öldürmedim. Korhan ve Zehra o akşam besihanede bulunan evime geldi ve beraber alkol aldık. Sonra Zehra çocuğunu bırakmak için Korhan ile evden ayrıldı. Tekrar geldiler ve bir müddet daha oyalandıktan sonra gitmek üzere aşağıya indiler. Bir araca bindiler ve Korhan'ı elinde bıçak sallarken, camdan gördüm. Sonra oradan ayrıldılar. Korhan bana Antalya'ya gideceğini söyledi ve aracı babasına teslim etmemi istedi" diye konuştu.Sanığın avukatı Muhammet Uçgun ise Korhan Taştekin ile Zehra Çaycı'nın kullandıkları telefonların olay tarihinden sonra akşam saatlerinde açıldığını ve mesaj alışverişinde bulunulduğunu, Zehra'nın annesiyle 1 gün sonra 24 saniye görüştüğünü, Korhan'ın da annesiyle görüşme kayıtlarının olduğunu öne sürdü. Uçgun, "Bu insanlar yaşamaya devam ediyor. Bu telefonları şarj eden biri var. Zaman zaman açılıyor ve kullanılıyor" dedi.

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