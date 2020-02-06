Her yağmurda hep aynı tablo

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA fırtına ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yollar, kazalara da davetiye çıkardı. Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 3 otomobil birbirine girdi. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken en önde seyreden 07 FES 01 plakalı otomobilin sürücüsü Fethi Egeli hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Egeli, çağırılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Aralıklarla etkili olan yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı 79 kilometreye ulaşan fırtına kentte hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte dünya ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar falezleri ve sahili dövdü, varyant seyir terası ve sahiller boşaldı. Sokaktaki vatandaşlar, açmakta zorlandıkları şemsiyeleriyle yağmur ve rüzgardan korunmaya çalıştı. Sokak köpekleri de otobüs duraklarına sığındı.