İkiz melekler

entbol Kadınlar Süper Ligi'ndeadıyla tanınan Muratpaşa Belediyespor'un oyuncuları 17 yaşındaki ikizler Gizem ile Sinem Yapıcı, A milli takımda uzun yıllar başarılı olup, Avrupa'da aynı takımda forma giymeyi hedefliyor. Hentbol Genç Milli Takımı'nda oynayan ve 'Paşa'nın Melekleri'nde de forma giyen ikiz kardeşlerden sağ oyun kurucu Gizem Yapıcı ile ikizi sol oyun kurucu Sinem Yapıcı, hentbol sahalarındaki 6 yıllık birlikteliklerini Antalya'da da devam ettirdi. İstanbul'da eğitim gördükleri ortaokulda öğretmenlerinin yönlendirmesiyle hentbola başlayan kardeşler, kazandıkları başarının ardından geçen sezon Muratpaşa Belediyespor'a transfer oldu.Muratpaşa Belediyespor'un genç takımında geçen hafta Türkiye şampiyonluğu kazanan ikizler, eğitim gördükleri özel okulda Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Liselerarası turnuvada Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen kardeşler, Okullararası Dünya Şampiyonası'na katılıp, Türkiye'ye altın madalya kazandırmayı istediklerini vurguladı. Gizem Yapıcı, kardeşi ile A milli takımda forma giymeyi hedeflediklerini söyledi.Hentbolda genç yaşta önemli başarılar kazandıklarını ve kademe kademe yükseldiklerini anlatan Sinem Yapıcı, "Muratpaşa Belediyespor A takımında başarılı olup Avrupa'da İskandinav takımlarında forma giymek istiyoruz. Önümüzde daha çok yol var. İkiz olarak genç takımda forma giyiyoruz. Birbirimize çok destek veriyoruz" dedi.

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