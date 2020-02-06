İkizleri için savaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da kendisini ikisi otizmli üç kızına adayan 34 yaşındaki Şehriban Sabanlı, çocuklarıyla zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Sabanlı, çocukların durumunu kabullenemediği için eşinden ayrı yaşadığını anlattı.İkizleri Canan ve Cansu'ya 2.5 yaşındayken teşhis konulmasına karşın, 4 yaşına kadar çevresinin 'ana sınıfına gönder geçer', 'bir şeyi yok sadece hareketli', 'bazı çocuklar geç konuşur' telkinleriyle hiçbir şey yapmadan beklediklerini anlatan Sabanlı, "Eğer 2.5 yaşında, ilk fark ettiğimizde özel eğitime başlamış olsalardı, bugün çok daha farklı olabilirlerdi. Eşim bana inanmadı, beni bu mücadelede yalnız bıraktı" diye konuştu. Hayatını çocuklarına adayan Sabanlı, şu an 8 yaşında olan ikizleri ve 11 yaşındaki diğer kızıyla devletin verdiği bakım aylığıyla yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.