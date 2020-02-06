Paris uçuşları başladı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2020 kış sezonunda Antalya- Avrupa uçuşlarına Fransa'nın başkenti Paris'i de ekledi. SunExpress, kuruluşunun 30'uncu yılında kış tarifesi kapsamında Antalya'dan Anadolu ve Avrupa şehirlerine frekans artışı da sunuyor.Antalya'yı hem iç hem dış hatlarda direkt tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress, Antalya'dan Almanya'nın Düsseldorf, Frankfurt ve Münih şehirlerine günlük uçuşlarını arttırdı. SunExpress, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya uçuş sayısını haftada 6 sefere kadar çıkarıyor. Antalya kalkışlı İsviçre Basel ve Zürih destinasyonlarına cazip hafta sonu uçuşları sunan havayolu Şubat ayından itibaren haftada 2 kez Kopenhag'a ve Brüksel'e, Mart ayından itibaren ise Stockholm'e haftada 1 kez sefer sunacak.