Şirketi boşalttılar

Antalya Kumluca Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımları farklı bir boyuta ulaştı. Belediyenin taşerondan kadroya geçen işçilerin yer aldığı 'Sarnıçtepe İnşaat Enerji Turizm Şirketi'nde çalışan sayısı sadece 9 kişiye düştü. Yaşanan tablo SABAH Akdeniz'in 'CHP'de öz evlat skandalı' başlığıyla duyurduğu haberi de doğruladı.SABAH Akdeniz'in 27 Ocak tarihli haberinde CHP Kumluca İlçe Başkanı Arif Kocacık'ın 'belediyede hala AK Partililer çalışıyor, öz evlatlarımızı göreve getireceğiz' diyerek 108 kişilik kovulma listesi oluşturduğu iddiası yer almıştı. Haberin yayımlandığı gün işten çıkartılan işçi sayısı 32 bu sayı sayısı hızla artmaya devam etti. Haberin üzerinden henüz 1 hafta geçerken, işçilerin kadrosunun bulunduğu şirket adeta boşaltıldı.Sadece son 4 günde 100'ün üzerinde kişi işten çıkartıldı. Ocak ayında 126 sigortalı çalışanı bulunan şirkette şubat ayında sadece 9 kişi kaldı. Bu durum, 'CHP'lilerin öz evlatları için şirketin içini boşalttılar' olarak yorumlandı. İlerleyen günlerde bu kadrolara CHP, İyi Parti ve HDP'lilerin yerleştirileceği iddiasını güçlendirdi.Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun seçimlerden önceki vaatleri arasında hiçbir işçinin ekmeği ile oynamayacağını belirtmesine rağmen işten çıkartılan işçiler şok yaşadı. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, işten çıkartılan işçilerin önümüzdeki günlerde belediye önünde oturma eylemi yapma talebinde bulunduklarını söyledi. CHP Kumluca İlçe Başkanı Arif Kocacık, SABAH Akdeniz'in haberi sonrası bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Kocacık'ın sözleri, 'özrü kabahatinden büyük' dedirtti.Kocacık, işten çıkarmaların gerekçesi olarak 24.12.2017'de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kanun Hükmünde Kararnamesi'ni gösterdi. Kıyımı meşrulaştırmak için 'gerekli şartları taşımayanların herhangi bir tazminat ödemsine de gerek kalmaksızın istihdamlarına son verilmesi gerektiğinin emredici mahiyette bir hukuk normu olduğu anlaşılmıştır' ifadelerini kullandı.Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil ise CHP'li ilçe başkanının kanundan bihaber olduğunu söyledi. Kandil, "İlçe başkanı ve belediye başkanı şömine başında kestane yemekten vatandaşın derdinden ve ülkede çıkan kanunlardan haberleri yok" dedi. Çıkartılan işçilerin usulsüz işlem gereği işlerine geri döneceklerini iddia eden Kandil, "Yöneticilerde usulsüz işlemler yaptığından dolayı tazminat ödemeye hükmedilecek. Bunlar gerçekleştirme görevlerinden rucu edilecek. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Bu işçi arkadaşlarımız size hakaret etmedi, siyasi partinize küfür etmedi. Bunların tek derdi işlerinde çalışmak. Alın terinin karşılığını ödemek zorundasınız. Seçimlerde bununla ilgili namus sözü verdiniz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU