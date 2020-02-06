Uganda artık uzak değil

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, Uganda Ticaret Heyeti programında yer almayan sanayicilerinin de ülkedeki yatırım olanaklarından faydalanabilmesi için Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliği ile Uganda Ülke Tanıtım Günü Etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru, Antalya Organize Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Uganda Fahri Konsolosu Emek Eker, Ugandalı Bakan Yardımcıları ve bölge sanayicileri katıldı.Ali Bahar, Büyükelçi Mubiru'yu üçüncü kez Antalya OSB'de konuk ettiklerini hatırlatıp, Antalya OSB sanayicilerine gösterdiği yakın ilgi ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Mart ayında 25 kişilik bir heyet ile Uganda'da olacaklarını belirten Başkan Bahar, 6 gün sürecek programdan iki ülkenin de yüksek verim elde edeceğine ve Antalya-Uganda arasında bir dostluk köprüsü inşa edeceğine inandıklarını söyledi.