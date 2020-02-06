Yarı finale ilk adım

Futbolda nefes kesen Süper Lig heyecanına Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da eklendi. Çeyrek final ilk maçları, bugün oynanacak Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması ile sona erecek.Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Antalyaspor, Göztepe'yi eleyerek yükseldiği çeyrek finalde Sivas ekibinin karşısına daha çok forma şansı bulamayan ve genç oyuncu ağırlıklı bir kadrosu ile çıkacak. Cezalı oyuncu bulunmayan kırmızıbeyazlı takımda sakatlıkları bulunanSüper Lig lideri olmasına rağmen geçen hafta Gaziantep deplasmanında 5-1'lik şok bir yenilgi alan Demir Grup Sivasspor ise kupada ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.Cezalı oyuncusu bulunmayan Sivasspor, dün özel bir uçakla Antalya'ya geldi.ANTALYASPOR ile Demir Grup Sivasspor, tarihlerinde ikinci kez kupa mücadelesine çıkacak.Bu maç aynı zamanda iki takım arasında oynanan ilk karşılaşma idi.ANTALYASPOR ile Demir Grup Sivasspor arasındaki son 3 maç 2-1 tamamlandı.Bugüne kadar iki takımın sadece 1 maçı 0-0 sona ererken Antalyaspor rakibini 1 kez 4-2, 2 kez 3-0 mağlup etti. Sivas'ın en farklı galibiyeti ise 4-1'lik skorla gerçekleştive DG Sivasspor teknikdirektörleri bugün eskitakımlarına karşı mücadeleedecek. Rıza Çalımbay dahaönce Antalyaspor'u, TamerTuna ise DG Sivasspor'u çalıştırmıştı.İki teknik adam bugüne kadar iki kez karşıkarşıya geldi ve ikimaç da beraberebitti.

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