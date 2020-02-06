Yarı finale ilk adım

Futbolda nefes kesen Süper Lig heyecanına Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da eklendi. Çeyrek final ilk maçları, bugün oynanacak Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması ile sona erecek. Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor ile lig lideri Demir Grup Sivasspor arasındaki karşılaşma ile önümüzdeki hafta oynanacak rövanşlar öncesi ilk maçlar tamamlanacak.
YEDEK KADRO ÇIKACAK
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Antalyaspor, Göztepe'yi eleyerek yükseldiği çeyrek finalde Sivas ekibinin karşısına daha çok forma şansı bulamayan ve genç oyuncu ağırlıklı bir kadrosu ile çıkacak. Cezalı oyuncu bulunmayan kırmızıbeyazlı takımda sakatlıkları bulunan Adis Jahovic ile Nazım Sangare'nin yanı sıra tam olarak hazır hale gelmeyen Lukas Podolski forma giymeyecek.
EKSİK SİVAS ŞEHRE GELDİ
Süper Lig lideri olmasına rağmen geçen hafta Gaziantep deplasmanında 5-1'lik şok bir yenilgi alan Demir Grup Sivasspor ise kupada ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Sivas temsilcisinde sakatlıkları bulunan Fernando, Arouna Kone, Emre Kılınç ve Marcelo forma giyemeyecek.
Cezalı oyuncusu bulunmayan Sivasspor, dün özel bir uçakla Antalya'ya geldi.
Kupada 2'nci kez
ANTALYASPOR ile Demir Grup Sivasspor, tarihlerinde ikinci kez kupa mücadelesine çıkacak. İki takım arasında bundan önce oynanan tek kupa maçı, 1978-1979 sezonunda gerçekleşmiş, mücadeleyi Sivas ekibi 2-0 kazanmıştı.
Bu maç aynı zamanda iki takım arasında oynanan ilk karşılaşma idi.
2-1'e abone oldular
ANTALYASPOR ile Demir Grup Sivasspor arasındaki son 3 maç 2-1 tamamlandı. İki takım arasındaki bu son 3 maçın 2'sini Antalyaspor, 1'ini Sivasspor kazandı.
Bugüne kadar iki takımın sadece 1 maçı 0-0 sona ererken Antalyaspor rakibini 1 kez 4-2, 2 kez 3-0 mağlup etti. Sivas'ın en farklı galibiyeti ise 4-1'lik skorla gerçekleşti
Eski takımlarına karşı
ANTALYASPOR
ve DG Sivasspor teknik
direktörleri bugün eski
takımlarına karşı mücadele
edecek. Rıza Çalımbay daha
önce Antalyaspor'u, Tamer
Tuna ise DG Sivasspor'u çalıştırmıştı.
İki teknik adam bu
güne kadar iki kez karşı
karşıya geldi ve iki
maç da berabere
bitti.