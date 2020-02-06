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Yarı finale ilk adım

çeyrek final ilk maçında Antalyaspor lig lideri Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma A SPOR’dan canlı ve şifresiz yayınlanacak

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Yarı finale ilk adım
Futbolda nefes kesen Süper Lig heyecanına Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da eklendi. Çeyrek final ilk maçları, bugün oynanacak Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması ile sona erecek. Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor ile lig lideri Demir Grup Sivasspor arasındaki karşılaşma ile önümüzdeki hafta oynanacak rövanşlar öncesi ilk maçlar tamamlanacak.

YEDEK KADRO ÇIKACAK
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Antalyaspor, Göztepe'yi eleyerek yükseldiği çeyrek finalde Sivas ekibinin karşısına daha çok forma şansı bulamayan ve genç oyuncu ağırlıklı bir kadrosu ile çıkacak. Cezalı oyuncu bulunmayan kırmızıbeyazlı takımda sakatlıkları bulunan Adis Jahovic ile Nazım Sangare'nin yanı sıra tam olarak hazır hale gelmeyen Lukas Podolski forma giymeyecek.

EKSİK SİVAS ŞEHRE GELDİ
Süper Lig lideri olmasına rağmen geçen hafta Gaziantep deplasmanında 5-1'lik şok bir yenilgi alan Demir Grup Sivasspor ise kupada ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Sivas temsilcisinde sakatlıkları bulunan Fernando, Arouna Kone, Emre Kılınç ve Marcelo forma giyemeyecek. Cezalı oyuncusu bulunmayan Sivasspor, dün özel bir uçakla Antalya'ya geldi.

Kupada 2'nci kez
ANTALYASPOR ile Demir Grup Sivasspor, tarihlerinde ikinci kez kupa mücadelesine çıkacak. İki takım arasında bundan önce oynanan tek kupa maçı, 1978-1979 sezonunda gerçekleşmiş, mücadeleyi Sivas ekibi 2-0 kazanmıştı. Bu maç aynı zamanda iki takım arasında oynanan ilk karşılaşma idi.

2-1'e abone oldular
ANTALYASPOR ile Demir Grup Sivasspor arasındaki son 3 maç 2-1 tamamlandı. İki takım arasındaki bu son 3 maçın 2'sini Antalyaspor, 1'ini Sivasspor kazandı. Bugüne kadar iki takımın sadece 1 maçı 0-0 sona ererken Antalyaspor rakibini 1 kez 4-2, 2 kez 3-0 mağlup etti. Sivas'ın en farklı galibiyeti ise 4-1'lik skorla gerçekleşti

Eski takımlarına karşı
ANTALYASPOR ve DG Sivasspor teknik direktörleri bugün eski takımlarına karşı mücadele edecek. Rıza Çalımbay daha önce Antalyaspor'u, Tamer Tuna ise DG Sivasspor'u çalıştırmıştı. İki teknik adam bu güne kadar iki kez karşı karşıya geldi ve iki maç da berabere bitti.

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Yarı finale ilk adım
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