100 ülkeden 102 bin komşu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürlüğü'nün, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2018 yılında 75 bin 822 olan yerleşik yabancı vatandaşın ikamet ettiği Antalya, geçen yıl başka ülkelerden 26 bin 821 kişi daha göç aldı. 1 milyon 531 bin 180 yabancı vatandaşın ikamet ettiği Türkiye genelinde, Antalya 102 bini aşan yerleşik yabancı sayısıyla ilk sıralarda yer alıyor.Toplamda 100'ü aşkın ülkeden Antalya'ya yerleşen yabancılar, başta turizm sektörü olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren iş kollarında çalışıyor. Antalya'daki yerleşik yabancıların önemli bölümünü ise tarım sektöründekiler ve emekliler oluşturuyor. Antalya'da yerleşik yabancılar arasında, turist sayısında olduğu gibi yine Ruslar ilk sırayı alıyor. Rus komşu sayısı 31 Aralık 2019 itibarıyla 16 bin 724'e yükseldi.İkinci sırada ise sürpriz yaşandı. Almanları geçen İranlılar, 9 bin 778 ile ikinci oldu. Almanya ise 9 bin 224 ile üçüncü. Yabancı nüfusun tercih ettiği ilçeler sıralamasında 29 bin 835 kişiyle Alanya birinci sırada. İkinci sırada 24 bin 928 kişiyle Muratpaşa, üçüncü sırada ise 18 bin 509 kişiyle Konyaaltı geliyor. En az olan ülke vatandaşları ise 5'er kişi ile Katar, Angola ve Gambiya ve 7 kişili ile Eritre oldu. Cibuti ve Gine'den 10, Kongo'dan da 9 komşumuz var.

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