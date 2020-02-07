Asitli içecek yerine portakal suyu için

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ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan Z Kütüphane açıldı. Törene Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, sivil topluk kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Törende, protokol üyeleri tarafından asitli içecekler yerine portakal suyunun tüketilmesine dikkati çekmek için portakal suyu sıkıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, "Hayırseverler kanalıyla ve devlet eliyle yapılan toplamda 6 adet Z-Kütüphanemiz ilçemiz okullarında öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bu projeyle okullarda öğrencilerin kitaplarla irtibatı daha da artacak ve diliyorum ki daha çok okuyan nesiller yetişecektir" diye konuştu.