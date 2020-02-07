Çavuşoğlu sorun dinledi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik ile yönetim kurulu üyeleri, AK Parti MKYK Üyesi Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Atay Uslu ve Kemal Çelik ile Birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çelik, şoförlerin sorunlarını anlatıp turizm sezonu öncesi taksici esnafının taleplerini Bakan Çavuşoğlu'na iletti.Şoför esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Çavuşoğlu, gerekli çalışmaları yapacaklarını ve hiçbir taksici esnafını mağdur etmeyeceklerini söyledi. Bakan, sorun ve talepleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşüp çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Şoförler Ankara'dan mutlu döndü.