Fırtına yıktı geçti

ANTALYA ve Isparta'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Antalya'da saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle kent merkezinde çöp konteynerleri ve ağaçlar devrilirken, bazı evlerin panjurları uçtu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dış cephesinden yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir parça yerinden söküldü. Meltem Bulvarı üzerindeki bir kafenin önündeki ağaçlar da devrildi.Kaleiçi Yat Limanı ve Konyaaltı sahilinde ise dev dalgalar şaşırttı. Rus turist Alex Beyanın (47) 4 metrelik dalgalar arasında yüzdü. Alanya ilçesinde ise sis nedeniyle görüş uzaklığı 1 metreye düştü ve ulaşımda zorluğa neden oldu. Finike ilçesinde de sanayi çarşısında bir iş yerinin çatısındaki sac kulübe uçtu. Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'nden geçen Köprüçay Irmağı, aşırı yağış ve karların erimesi sonucu taştı. Irmak kenarındaki bazı restoranlar ile portakal ve zeytin bahçeleri, sular altında kaldı.Isparta'da ise etkili olan fırtına nedeniyle içeride müşterilerin bulunduğu sırada bir lokantanın camı patladı. Cam kırıkları nedeniyle 5 müşteri yaralandı. Ayrıca Isparta'da fırtına nedeniyle ağaçlar, otobüs durakları ve reklam panoları devrildi. Araçlar zarara uğradı, trafik kilitlendi.

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