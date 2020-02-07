Kadın Efeler 6 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Dağların Sultanları Kadın Efeler olarak da anılan Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu üyeleri, kuruluşlarının 6'ncı yıldönümünü kutladı. Her yıl değişik organizasyonları ile yeni yaşını kutlayan yürüyüş grubu, her geçen gün yeni katılımlar ile büyümeye devam ediyor. Yoğun katılımın olduğu program Zentara Beach Cafe'de gerçekleştirildi.Doğa yürüyüşlerinin yanı sıra etkinliklerde de halk oyunları ile izleyenlerin beğenisini kazanan birlikte pasta kesti. Üyelerin ve çok sayıda davetlinin yer aldığı etkinlikte Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu Başkanı Mihriban Arslan, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okudu.Grubun Başkanı Mihriban Arslan, "Dünyanın ilk kadın doğa yürüyüş grubuyuz. Bu yıl 6'ncı kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Yürüyüşlerimize katılan tüm arkadaşlarımız aramızda. Hep birlikte daha nice doğa yürüyüşlerinde buluşmayı diliyorum" diye konuştu.