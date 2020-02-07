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6 yaşında

Erdoğan CANKUŞ Akdeniz
Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Kadın Efeler 6 yaşında
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Dağların Sultanları Kadın Efeler olarak da anılan Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu üyeleri, kuruluşlarının 6'ncı yıldönümünü kutladı. Her yıl değişik organizasyonları ile yeni yaşını kutlayan yürüyüş grubu, her geçen gün yeni katılımlar ile büyümeye devam ediyor. Yoğun katılımın olduğu program Zentara Beach Cafe'de gerçekleştirildi.

BAYRAK ŞİİRİ
Doğa yürüyüşlerinin yanı sıra etkinliklerde de halk oyunları ile izleyenlerin beğenisini kazanan birlikte pasta kesti. Üyelerin ve çok sayıda davetlinin yer aldığı etkinlikte Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu Başkanı Mihriban Arslan, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okudu.

İLK KADIN GRUBU
Grubun Başkanı Mihriban Arslan, "Dünyanın ilk kadın doğa yürüyüş grubuyuz. Bu yıl 6'ncı kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Yürüyüşlerimize katılan tüm arkadaşlarımız aramızda. Hep birlikte daha nice doğa yürüyüşlerinde buluşmayı diliyorum" diye konuştu.
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Kadın Efeler 6 yaşında
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