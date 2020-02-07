Kazalar can yaktı

ANTALYA'NIN Kepez, Serik ve Gazipaşa ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları can yaktı. Kepez ilçesinde kazada yaşanan ölüm üzdü. Caner Torun'un kullandığı 07 DT 381 plakalı otomobil Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda arızalandı. Otomobilini yol kenarına çekmek için iten Torun'a, Mustafa Yaman yönetimindeki 07 AGJ 833 plakalı minibüs çarptı. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Torun tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Üniversite öğrencisi olan Torun'un aşçılık stajı yaptığı otelde 10 gün sonra işe başlamayı planladığı öğrenildi.Serik ilçesindeki kaza ise görenleri şaşırttı. Kaza, Serik Toptancı Hali'nde meydana geldi. Mahir Anar'ın kullandığı 06 AFD 157 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 4 metreden burun kısmının üzerine düştü. Sürücü Anar yaralandı. Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'da yükle sebzeler yola saçıldı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 20 metrelik şarampole yuvarlanıp, ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Karataş (71) ve eşi Saime Karataş (65) itfaiye ekiplerince kurtarılarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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