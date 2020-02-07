Kemer’e yeni borç yükü çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kemer Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan meclis öncesi bir konuşma yapan Başkan Necati Topaloğlu, belediyenin hesapta olmayan yeni borç kalemini 'nur topu gibi bir çocuğumuz oldu' sözleriyle anlattı.Topaloğlu, "Kötü bir haberim var. GATAB'tan bize devrolan yeni bir borç var. Belediyemiz mahkemeyi kaybetmiş, 3 milyon 200 bin lira olan para 6 milyon 450 lira olmuş" dedi. Topaloğlu, geçen döneme göre özel kalemden 5.3 milyon lira tasarrufları olduğunu vurgulayarak buna devam edeceklerini söyledi.