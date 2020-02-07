Kick boksun KRALIÇESI

urdur Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde kick boks antrenörü olan Deniz Sögü Koç (42), 12 yılda aralarında milli sporcuların da bulunduğu birçok sporcu yetiştirdi. İzmir'de oturan ve özel spor salonu çalıştıran Koç, 2008 yılında Burdur'a yerleşti. Burdur'da kick boks yapan sporcu olmadığını görenKoç, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kick boks antrenörü olarak çalışmaya başladı.Yaklaşık 24 yıldır kick boks antrenörlüğü yaptığını ve bunun 17 yılının milli takım antrenörlüğü olduğunu söyleyen Koç, "Burdur'a geldiğim zaman kick boks yapılmadığını gördüm.Kick boksu insanlar genelde televizyonda gördükleri kadarıyla sert bir spor olarak biliyordu. Oysa kick boksta 7 sistem var. Her fizik yapısına uygun sistem var. İlk başta 3- 5 öğrenciyle başladık. İnsanların aklında 'Bu hoca neden Burdur'a geldi, ne yapmaya çalışıyor?' soruları vardı. Ama şu an öyle bir yerdeyiz ki 2019 sezonundaBunun gururunu yaşıyorum. Şu anda Burdur'da 1500'ün üzerinde kick boksla ilgilenen sporcu var" dedi.Koç, geçen hafta Antalya'da yapılan Açık Kick Boks Şampiyonası'na 9 sporcuyla katıldıklarını ve turnuvadan 6 madalyayla döndüklerini belirterek, "İki Türkiye şampiyonluğu, üç Türkiye 2. ve bir Türkiye 3. alarak turnuvayı tamamladık. Sporcularımın derece yapması beni gururlandırıyor. Çünkü daha çok başarı istiyorum.diye konuştu.

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