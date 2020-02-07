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Melekler finale uçacak

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Melekler finale uçacak
MURATPAŞA Belediyespor kadın hentbol takımı, Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında, deplasmanda, Üsküdar Belediyesi'yle karşı karşıya geldi. Çamlıca Spor Salonu'nda oynana karşılaşmada ilk yarı Paşanın melekleri 12-14 üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşma 27-27 eşitlikle sona erdi. Antalya'da oynana ilk maçı 29-24 kazanan Muratpaşa, deplasmanda aldığı beraberlikle adını Türkiye Kupası yarı finaline yazdıran takım oldu.
RÖVANŞ karşılaşmasında Muratpaşa'nın 20 yaşındaki oyun kurucusu Eda Nur Kılıç 8 golle takımda öne çıkan isim oldu.

RÖVANŞ 4 MART'TA
MURATPAŞA Belediyespor, Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası yarı finalinde Kastamonu Belediyespor'la karşılayacak. Yarı finalde ilk maç 26 Şubat, rövanş ise 4 Mart'ta oynanacak.
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Melekler finale uçacak
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