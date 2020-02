Sahilde işler karışık

Antalya'da Konyaaltı Sahil Projesi'nin CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından encümen kararı ile iptal edilmesiyle başlayan sahil savaşında iş hukuk tanımazlık ve zorbalığa kadar uzandı. Antalya 2'nci İdari Mahkemesi'nin 'Yürütmeyi durdurma' kararına rağmen Büyükşehir, kiracıları tahlile edebilmek için akşam mesaiden sonra tebligat yaptı. Dün mahkeme kararına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, kararın ellerine ulaşmadığını iddia etti.AK Partili Menderes Türel döneminde Büyükşehir Belediyesi'nce, Alkoçlar Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti-Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti'ne ihale ile kiraya verilen Konyaaltı Sahili İşletmesi'nin sözleşmesi 20 Ocak'ta Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi. İptal kararına karşılık Alkoçlar Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti tarafından mahkemeye itiraz edildi. Antalya 2. İdare Mahkemesi, başvuru üzerine yaptığı inceleme sonunda 31 Ocak 2020'de yürütmeyi durdurma kararı verdi.Yürütmenin durdurulmasına rağmen Antalya Büyükşehir Belediyesi, hukuk tanımaz bir tavra büründü. İhale ve iptal sürecindeki ana yüklenici firma dururken, alt kiracılara önceki gece alel acele tebligatlar gönderildi. Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan imzası ile 86 kiracıya yapılan tebligatlarda, Milli Emlak'a ait bölgelerdeki işgal edilen alanların bir gün içinde boşaltılması aksi halde zor kullanılacağı belirtildi ve ilgili firma ile sözleşmenin iptal edildiği hatırlatıldı. Ancak Milli Emlak'ın yaptığı uyarı sonucu işgal edildiği belirtilen alanların daha önceden boşaltıldığı ve ALSE tarafından tespit yapılması için 3 gün önce mahkemeye başvurulduğu ortaya çıktı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'te dün Konyaaltı Sahili Projesi işletme ihalesinin iptaline mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararına ilişkin basın toplantısı düzenledi.Mahkeme karından çok sahile yapılan imalatları konuşan Böcek, "Bize resmi yazı geldiği an itibarıyla tüm belgelerimizi belediye olarak vereceğiz, sonucu hep birlikte bekleyeceğiz." dedi. Böcek, henüz kendilerine kararla ilgili yazı gelmediğini ileri sürerek, "Mahkemeye vereceğimiz cevabımızın sonucunda alınacak kararda yüce Türk adaletine güvenimiz tamdır" diye konuştu.BÖCEK'IN talimatı ile Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer, sahildeki kiracılarla toplantı yapmış ve ses kaydını SABAH Akdeniz ele geçirmişti. Tuncer, yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda, "Buranın işletmesini çok önemsiyorum. Öncelikle zaman içinde belediye olarak oradaki hakimiyeti kontrolümüz altına alalım. Başkanımız henüz bir karar vermemiş olmakla beraber, geçiş dönemini atlattıktan sonra aklındaki bir sistem var.…. İnandığımız ve bizim kontrolümüzdeki bir işletmeciye kiraya verelim" demişti.AKŞAM mesaiden sonra yapılan operasyonda tebligat yapan görevliler tıpkı sahilin kendi adamlarına verileceğini söyleyen Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer gibi ağızlarından kaçırdıkları tespit edildi. Tebligat sırasında bir kiracının 'masa sandalyeleri tekrar koyabilecek miyiz?' sorusuna memurlar, "Şimdi değil. Buranın sözleşmesi tamamen iptal olacak ve alan bize devrolunca tekrar koyabileceksiniz" cevabını vermeleri yapılan çalışmanın hangi amaçla olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan bu tebligatlardan sonra bir olay çıkmaması için polis sahilde geniş güvenlik önlemi aldı.

BUGÜN NELER OLDU