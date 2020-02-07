Şarkıcı çoban sürüyü türkü ile otlatıyor

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan ve çobanlık yaparak ailesini geçindiren 3 kız çocuk babası Bayram Ünzül, sesinin Ferdi Tayfur'a benzerliği ile dikkat çekiyor. Bir dönem düğünlerde şarkı söyleyerek ekmeğini kazanan Ünzül, ilçede de Ferdi olarak biliniyor. Ünzül, şimdilerde çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Her sabah keçileri otlatmak için dağa çıkaran Ünzül, keçileri otlarken Ferdi Tayfur'un bilindik parçalarını seslendiriyor.Zaman zaman sosyal medyaya yüklediği videolarla ününü ülke geneline de yayan Bayram Ünzül, "Ferdi Tayfur'u çok seviyorum. Sesimin benzediğini de söylüyorlar. Keçilerimi otlatırken genelde seslendiriyorum. Arkadaşlarım düğünlere çağırıyor. Zaman zaman 'Ferdi geliyor' diye takılır arkadaşlarım" diye konuştu.ÇOBAN Ferdi'nin en büyük hayali ise Ferdi Tayfur ile tanışmak. Sesini daha fazla duyurmak için televizyondaki ses yarışmalarına katılmak istediğini anlatan Bayram Ünzül, bu konuda kendisine şans verilmesini istediğini söyledi.