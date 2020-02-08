Antalya’da 14 okul yıkılacak

ANTALYA'DA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim kurumlarının ve eklentilerinin deprem tetkik çalışmalarını tamamladı. Antalya merkez ve ilçelerinde yer alan 14 okulun dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Bu okullardaki 20 blok ve atölye ünitesinin yıkımı yapılacak. Antalya Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaparak, okullarda eğitim- öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiğini duyurdu.
İKİLİ EĞİTİME GEÇİŞ
Bu talebi karşılamak için ikili eğitime geçilecek olan okullar belirlendi. Boşaltılacak okullar ve geçici olarak ev sahipliği yapacak olan okulların müdürleri ile düzenlenen toplantının ardından da okulların idarecileri tarafından velilerin konuyla ilgili bilgilendirilmelerine başlandı. Veliler, ikili eğitim kapsamında belirlenecek olan ders saatleri ile ilgili olarak hafta başından önce bilgilendirilecek.
YARISI ŞEHİR MERKEZİNDE
Antalya merkezde 3'ü Muratpaşa, 2'si Kepez ve 1'er tane de Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinde olmak üzere 7 okul dayanıksız çıktı. Serik ilçesinde 3, Kemer, Manavgat, Finike ve Korkuteli ilçelerinde de 1'er okul listeye girdi.
İŞTE O OKULLAR
Kemer Göynük Ortaokulu A ve B blok
Kepez Yenimahalle Ortaokulu A ve B blok
Kepez Göçerler İlkokulu A blok
Konyaaltı Çakırlar İlkokulu B blok
Manavgat Çağlayan Anadolu Lisesi A ve B blok
Serik Tekeli Ortaokulu A, B ve C blok
Serik Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Lisesi
Serik Orhan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Döşemealtı Yeniköy Ortaokulu
Finike İsmail Erol İlkokulu
Muratpaşa Bahaeddin Güney Kız Teknik Mesleki Lisesi A ve B blok
Muratpaşa Namık Kemal Ortaokulu B blok
Muratpaşa Hacı Hafize Hakkı Saygan İlkokulu
Korkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi