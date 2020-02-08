Antalya’da 14 okul yıkılacak

ANTALYA'DA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim kurumlarının ve eklentilerinin deprem tetkik çalışmalarını tamamladı. Antalya merkez ve ilçelerinde yer alan 14 okulun dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Bu okullardaki 20 blok ve atölye ünitesinin yıkımı yapılacak. Antalya Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaparak, okullarda eğitim- öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiğini duyurdu.Bu talebi karşılamak için ikili eğitime geçilecek olan okullar belirlendi. Boşaltılacak okullar ve geçici olarak ev sahipliği yapacak olan okulların müdürleri ile düzenlenen toplantının ardından da okulların idarecileri tarafından velilerin konuyla ilgili bilgilendirilmelerine başlandı. Veliler, ikili eğitim kapsamında belirlenecek olan ders saatleri ile ilgili olarak hafta başından önce bilgilendirilecek.Antalya merkezde 3'ü Muratpaşa, 2'si Kepez ve 1'er tane de Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinde olmak üzere 7 okul dayanıksız çıktı. Serik ilçesinde 3, Kemer, Manavgat, Finike ve Korkuteli ilçelerinde de 1'er okul listeye girdi.Kemer Göynük Ortaokulu A ve B blokKepez Yenimahalle Ortaokulu A ve B blokKepez Göçerler İlkokulu A blokKonyaaltı Çakırlar İlkokulu B blokManavgat Çağlayan Anadolu Lisesi A ve B blokSerik Tekeli Ortaokulu A, B ve C blokSerik Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik LisesiSerik Orhan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDöşemealtı Yeniköy OrtaokuluFinike İsmail Erol İlkokuluMuratpaşa Bahaeddin Güney Kız Teknik Mesleki Lisesi A ve B blokMuratpaşa Namık Kemal Ortaokulu B blokMuratpaşa Hacı Hafize Hakkı Saygan İlkokuluKorkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

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