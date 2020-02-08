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Ayakta alkışlandılar

Ahmet Bileydi İlkokulu’nda ‘’ çalışması projeye dönüştü. ‘Müzik İlkokul’da Başlar’ projesinde öğrenciler konser verdi

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Ayakta alkışlandılar
ANTALYA Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Filarmoni Derneği işbirliğinde Ahmet Bileydi İlkokulu'nda başlatılan 'Yetenek Belirleme' çalışması projeye dönüştü, proje ilk meyvesini verdi, müzik yeteneği olan çocuklar sahneye çıktı. 'Müzik 'İlk' Okulda Başlar' projesinin açılışı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Projeye destek veren kurum yöneticileri ve projede yer alan öğrencilerin velileri, Ahmet Bileydi İlkokulu'nun yönetici, öğretmen ve öğrencileri bir araya geldi. İlk konserde müzik öğretmeni Elvan Vural'ın yönetimindeki pilot okul 'Ahmet Bileydi İlkokulu Proje Korosu' sahne aldı. Öğrenciler, piyano ve viyolonsel eşliğinde kardeşlik ve sevgi içerikli neşeli şarkıları seslendirdi, izleyenler keyifli dakikalar yaşadı, yetenekli öğrenciler ayakta alkışlandı.
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