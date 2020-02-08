Burdur kar altında

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA, mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezindeki evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya Karayolu'nda trafik ve karayolu ekipleri alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kartpostal gibi görüntüler ortaya çıktı.Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2016 yılı için UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne yapılan başvuru sonucu UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen Kibyra Antik Kenti, beyaz örtü altındaki görüntüsü ile büyüledi.