Demir korkuluk bacağına saplandı

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ANTALYA Alanya'da site görevlisi dikkatsizliğinin kurbanı oldu ve bahçe kapısının üzerinden atlarken bacağına demir korkuluk saplandı. Olay, Tosmur Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitede güvenlik olarak çalışan 58 yaşındaki Muhammet Kiyan, kapalı olan bahçe kapısının üzerinden atlarken dengesini kaybedip düştü. Bu sırada kapının korkuluk demiri Kiyan'ın sol bacağına saplandı.Olay yerine gelen itfaiye ekibi, demiri Kiyan'ın bacağından çıkaramayınca, parmaklıkları kesti. Kiyan, sağlık ekipleri tarafından bacağına saplanan demirle birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek ameliyata alındı.