Savunma hattı Çin Seddi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Jahovic ve Podolski'nin eksiklikleri hissedilirken, kırmızı beyazlılar savunma anlamında ise dikkat çekecek bir performans ortaya koyuyor. Devre arası transfer sezonundaDenizlispor ve Konyaspor'un ardından Sivasspor'a da karşı kalesini kapatan Antalyaspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçı gol yemeden tamamlamayı başardı. Bu 3 maçlık seriden önce 23 karşılaşmaya çıkan Akrepler, üst üste 2 maçı dahi gol yemeden tamamlamayı başaramazken,Ligin 21. haftasında oynayacağı Hes Kablo Kayserispor karşılaşması hazırlıklarını kupa maçından hemen sonra sürdüren Antalyaspor'da önceki gün yağmur altında yapılan çalışmaya Adis Jahovic'in de katılması dikkat çekti.elmacık kemiğinden ameliyat olduktan sonra ilk kez yeşil sahaya ayak bastı.Önceki akşam Demir Grup Sivasspor ile oylanan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi takımın ara transferdeki yıldız isimleriİki profesyonel ismin hareketi büyük takdir topladı.

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