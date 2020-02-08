Savunma hattı Çin Seddi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Jahovic ve Podolski'nin eksiklikleri hissedilirken, kırmızı beyazlılar savunma anlamında ise dikkat çekecek bir performans ortaya koyuyor. Devre arası transfer sezonunda Diego ile yolları ayıran Akrep, kadrosuna Veysel ve Ersan'ı katarak savunmasına adeta duvar ördü.
İLK KEZ KALE KAPANDI
Denizlispor ve Konyaspor'un ardından Sivasspor'a da karşı kalesini kapatan Antalyaspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçı gol yemeden tamamlamayı başardı. Bu 3 maçlık seriden önce 23 karşılaşmaya çıkan Akrepler, üst üste 2 maçı dahi gol yemeden tamamlamayı başaramazken, Süper Lig'de en çok gol yiyen takımlar arasında yerini alıyordu.
ADİS JAHOVİC DÖNDÜ
Ligin 21. haftasında oynayacağı Hes Kablo Kayserispor karşılaşması hazırlıklarını kupa maçından hemen sonra sürdüren Antalyaspor'da önceki gün yağmur altında yapılan çalışmaya Adis Jahovic'in de katılması dikkat çekti. Denizlispor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan ve Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Makedon futbolcu,
elmacık kemiğinden ameliyat olduktan sonra ilk kez yeşil sahaya ayak bastı.
İŞTE PROFESYONELLİK
Önceki akşam Demir Grup Sivasspor ile oylanan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi takımın ara transferdeki yıldız isimleri Lukas Podolski ve Sinan Gümüş top toplayıcı çocukların fotoğraf isteğini kırmadı.
İki profesyonel ismin hareketi büyük takdir topladı.