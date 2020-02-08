Saz ve söz velide

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'da Bahçeşehir Koleji 1/C sınıf öğretmeni Necmettin Çakır, farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Okulda geleneksel hale getirilen 'Sıra sizde' etkinliğinde bu kez 'Teke Yöresi Kültürü' tanıtıldı. Öğrenci velilerinin yer aldığı etkinlikte, bağlama kültürünün tarihçesi anlatıldı. Veli Hasan Güraksu, çocuklara bağlama ile resitali yaptı, çocuk türküleri söyledi. Oyun havaları çalınırken öğrencilerde doyasıya eğlendi.Öğretmen Necmettin Çakır, "Her velimiz için ayrı bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinliklerde öğrenciler hayata dair öğretiler edinirken sınıfta anne ve babasını gören öğrencilerde mutlu oluyor" dedi. Önceden her öğrencinin bağlama ile çekilen fotoları takvim ile birleştirilerek öğrencilere hediye edildi.