Antalya’ya dev destek

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.Öztürk, başkanlığı döneminde en büyük çaptaki sponsorluk anlaşmasını yaptıklarını söyledi. Dünya futbolunda sponsorlukların öneminin gittikçe arttığına işaret eden başkan Öztürk,ifadelerini kullandı. Lukas Podolski transferinin de bu anlaşmaya katkısının olduğunu vurgulayan başkan Öztürk, kontrat sayesinde ilerleyen yıllarda Bundesliga'dan transferlerin olabileceğini bildirdi.