Antalya’ya dev destek

ANTALYASPOR, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol katıldı.
Öztürk, başkanlığı döneminde en büyük çaptaki sponsorluk anlaşmasını yaptıklarını söyledi. Dünya futbolunda sponsorlukların öneminin gittikçe arttığına işaret eden başkan Öztürk, "Bu anlaşma Antalyaspor kulübünün gücünü daha da artıracaktır. 1.5 yıllık bir anlaşmaya imza attık. İnşallah daha uzun süreli bir beraberliğimiz olur"
ifadelerini kullandı. Lukas Podolski transferinin de bu anlaşmaya katkısının olduğunu vurgulayan başkan Öztürk, kontrat sayesinde ilerleyen yıllarda Bundesliga'dan transferlerin olabileceğini bildirdi. Antalyaspor, Süper Lig'de artık 'Fraport TAV Antalyaspor' ismiyle mücadele edecek.