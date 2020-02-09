Canavar can aldı

ANTALYA'DA meydana gelen trafik kazalarında yollar kan gölüne döndü, 2 kişi yaşamını yitirdi 4 kişi de yaralandı.Serik'teki kaza Yukarıkocayatak kavşağında meydana geldi. Veteriner hekim 47 yaşındaki Mehmet Ali Yıldız yönetimindeki 07 AZN 81 plakalı otomobil ile Ömer Bülent Başdemir yönetimindeki 60 TS 075 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Yıldız, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Ali Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü Başdemir gözaltına alındı.Gazipaşa'da ise para nakil aracıyla otomobil çarpıştı. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Anamur'dan Gazipaşa yönüne giden, Hasan Adısan'ın (32) kullandığı 06 CEE 836 plakalı para nakil aracı ile karşı yönden gelen Eray Erbaş (41) yönetimindeki 07 EYT 89 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Eray Erbaş ile beraberindeki Gönül Erbaş (43), Mehmet Efe Erbaş (16), Burak Erbaş (7) ve Murat Karatağ (73) yaralandı. Murat Karatağ, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.Manavgat'taki kaza ise Side köprülü kavşak çıkışında meydana geldi. Yan yoldan Alanya yönüne giden Bahattin Dede'nin kullandığı 07 ACK 798 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki çelik bariyere çarptı. Kazada sağ ön farın bulunduğu bölgeden giren çelik bariyer demiri, minibüsü delip, geçti. Araç, 30 metre sonra lastiği patlayınca durabildi.

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