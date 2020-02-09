Çocuklar üşümeyecek

Antaya'nın Manavgat ilçesinde, 3 yıl önce kırsal kesimdeki öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için başlatılan 'Hayallerimin Elinden Tut' sosyal sorumluluk projesi, 81 ilde 470 okula ulaştı. Proje kapsamında gerçekleştirilen 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasıyla 3 yılda 21 bin öğrenciye atkı, bere, eldiven ve çorap gönderildi.Manavgat'ta oturan ve kendisini yardım işlerine adayan Rabia İnci Özen, 9 arkadaşıyla; çeşitli hayalleri olan ancak ailelerinin ekonomik durumlarından dolayı bunları gerçekleştiremeyen çocuklara yardımcı olmak amacıyla yola çıktı. Özen ve arkadaşları, 3 yıl önce kış ayları yaklaşırken, bazı okullardan kırtasiye malzemeleri ihtiyacının yanı sıra çocukların giyim kuşamlarıyla ilgili talepler gelmesi üzerine proje kapsamında 'Çocuklar Üşümesin' kampanyası başlattı ve yaklaşık ilk yıl 2 bin çocuğa atkı, bere ve eldiven gibi kışlık giyecek gönderdi. Proje kapsamında 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasını sürdüren Özen ve arkadaşları geçen 25 Ekim'den bu yana Türkiye'nin bütün illerinden 470 okulda 3 binden fazla olmak üzere toplamda 21 bin öğrenciye atkı, bere, eldiven ve çorap gönderilmesini sağladı.Hayallerimin Elinden Tut' projesi kurucusu Rabia İnci Özen, "Projemizle ilgili haberler üzerine Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, çocuklara yardım etmek için gerek telefonlar gerekse sosyal medya üzerinden bize ulaşıyor" dedi. Özen, "Başta İstanbul olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde gönüllülerimiz bir araya gelerek ya da bireysel olarak atkı, bere, eldiven ve çorap örüyor" diye konuştu.

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