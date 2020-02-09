Dört mevsim yarışı

Antalya'da düzenlenenetkinliğinde sporcular ve sporseverler bir günde dört mevsimi yaşadı.Etkinlik, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki pistte yapılan kayak yarışlarıyla sona erdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kentin doğal ve iklimsel güzelliklerinin tanıtımı amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğikış sporları organizasyonu büyük heyecanla başladı.olarak adlandırılan etkinlikte sporcular, ilk önce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yüzmeyle başladı. Yüzücülerin soğuk havadan korunmak için mayolarının üzerine mont giyip ayaklarını da çorapla soğuktan korudukları dikkati çekti. Bazı sporcular ise yüzme yarışı öncesinde sarıldıkları havlularla ısınmaya çalıştı. Etkinlik kapsamında sporcular ve izleyenler bir günde dört mevsimi yaşadı.Bisikletli sporcuların dik yokuştan oluşan parkurboyunca oldukça zorlandığı dikkati çekti.Parkur Saklıkent Kış Sporları Merkezi'nde sonaererken, burada kayak sporcuları start aldı. 2.5kilometrelik pistte kayak yapan sporcular renkligörüntüler oluşturdu. Kış sporları organizasyonukayak etkinliği ile sona erdi.Maviden Beyaza Antalya Kış Sporları Organizasyonu'nun Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, etkinliği Antalya turizminin çeşitlenmesi ve tanıtımı açısından çok önemsediklerini vurguladı. Antalya'nın dünyada aynı gün hem kayak yapılabilen, hem de denize girilebilen nadir kentlerden biri olduğunu vurgulayan Çetin,ifadelerini kullandı.

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