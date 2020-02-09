Dört mevsim yarışı

Antalya'da düzenlenen 'Maviden Beyaza Antalya'
etkinliğinde sporcular ve sporseverler bir günde dört mevsimi yaşadı. Sabah Konyaaltı Sahili'nde yüzen sporcular, ardından 50 kilometre bisiklet sürdü.
Etkinlik, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki pistte yapılan kayak yarışlarıyla sona erdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kentin doğal ve iklimsel güzelliklerinin tanıtımı amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği 'Maviden Beyaza Antalya'
kış sporları organizasyonu büyük heyecanla başladı. 'Yüz- sür- kay'
olarak adlandırılan etkinlikte sporcular, ilk önce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yüzmeyle başladı. Yüzücülerin soğuk havadan korunmak için mayolarının üzerine mont giyip ayaklarını da çorapla soğuktan korudukları dikkati çekti. Bazı sporcular ise yüzme yarışı öncesinde sarıldıkları havlularla ısınmaya çalıştı. Etkinlik kapsamında sporcular ve izleyenler bir günde dört mevsimi yaşadı.
30 SPORCU YARIŞTI
Her etap için 30 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte yüzme yarışının ardından bisikletçiler 50 kilometrelik zorlu tırmanışa karşı pedal çevirdi.
Bisikletli sporcuların dik yokuştan oluşan parkur
boyunca oldukça zorlandığı dikkati çekti.
Parkur Saklıkent Kış Sporları Merkezi'nde sona
ererken, burada kayak sporcuları start aldı. 2.5
kilometrelik pistte kayak yapan sporcular renkli
görüntüler oluşturdu. Kış sporları organizasyonu
kayak etkinliği ile sona erdi.
TANITIMA BÜYÜK KATKISI VAR
Maviden Beyaza Antalya Kış Sporları Organizasyonu'nun Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, etkinliği Antalya turizminin çeşitlenmesi ve tanıtımı açısından çok önemsediklerini vurguladı. Antalya'nın dünyada aynı gün hem kayak yapılabilen, hem de denize girilebilen nadir kentlerden biri olduğunu vurgulayan Çetin, "Antalya'da aynı gün içerisinde Toroslar'da kayak yapıp, bir saat sonra Konyaaltı'nda rahatlıkla denize girebilirsiniz"
ifadelerini kullandı.