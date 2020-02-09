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Durdurun şu motosikletleri

Erdoğan CANKUŞ Akdeniz
Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
Durdurun şu motosikletleri
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü Celal Kaba (56), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle Adanan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir Öztürk yönetimindeki 48 PN 566 plakalı otomobil, kasksız sürücü Celal Kaba'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

YİNE KAZA YINE KASK YOK
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki sürücü Kaba hareketsiz kalırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kaba'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Öztürk, gözaltına alındı.
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Durdurun şu motosikletleri
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