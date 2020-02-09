Kaş’a sualtı parkı

ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde Likya- Kaş Sualtı Sanat Parkı kurulacak. Proje Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda (BAKA) hibe alamaya hak kazandı. Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, BAKA, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi ve Kaş Sualtı Derneği işbirliğinde kurulacak Likya- Kaş Sualtı Sanat Parkı projesinin BAKA'dan alacağı hibenin sözleşmesi, Kaymakam Bülent Karacan ve BAKA yetkilileri arasında Antalya'da imzalandı.Likya- Kaş Sualtı Sanat Parkı, Kaş Limanağzı'nda kurulacak parkın proje bedeli 1 milyon 600 bin lira olacak ve bir miktarı BAKA tarafından hibe olarak karşılanacak. Projenin sanat danışmanlığını Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve sanatçı Tufan Dağıstanlı, koordinatörlüğünü ise Bicter Kaya yürütecek. Kaymakam Bülent Karacan, "Kaş, dalış turizminde bir dünya ve Türkiye markası. 38 aktif dalış noktası var. 2. Dünya Savaşı'nda düşen İtalyan uçağı, 2009 yılında batırılan D- 47 kargo uçağı ve en son olarak geçen yıl batırılan bir tank yer alıyor. Kaş, Limanağzı mevkiinde kurulacak olan Likya- Kaş Sualtı Sanat Parkı ile Kaş'ın dalış turizmine çok önemli bir destinasyon kazandırıyoruz" dedi.

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