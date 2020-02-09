Tek hedef 3 puan

Süper Lig'de ateş çemberine dönen alt sıralarda takımların birbirleriyle yaptıkları maçlar nefes keserken, bu karşılaşmalardan biri de bugün Hes Kablo Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak. Kayseri temsilcisi son şanslarından birini kullanmaya çalışacak, Akrep ise kazanıp alt sıralardan biraz olsun uzaklaşıp rahat bir nefes almak için mücadele verecek.
AKREP'TE 4 EKSİK
Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştıktan sonra dün son çalışmasını yapıp Kayseri'ye özel bir uçakla giden Fraport TAV Antalyaspor'da sakatlıkları süren Adis Jahovic, Nazım Sangare ve Bahadır Öztürk ile tam olarak hazır olmayan Lukas Podolski forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekibin cezalı oyuncusu ise bulunmuyor. Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor ise teknik direktör değişikliğine rağmen ikinci yarıdaki 3 maçta sadece 1 puan alabildi.
KAYSERİ'NİN SON ŞANSI
Son şansını Fraport TAV Antalyaspor karşısında kullanmak isteyen ve galibiyet halinde mücadelesine devam etme şansı yakalacak olan Robert Prosinecki yönetimindeki sarı-kırmızılı ekipte cezalı oyuncu bulunmuyor.
Hasan Hüseyin Acar ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek
KAPTAN KARŞI TARAFTA
ANTALYAPOR'DA 4.5 yıl forma giydikten sonra devre arası transfer döneminde Kayserispor'a kiralanan Diego Angelo bugün eski takımına karşı mücadele edecek. Kayserispor'da ayrıca daha önce Antalyaspor'da oynayan kaleci Hakan Arıkan da bulunuyor.