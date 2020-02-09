Tek hedef 3 puan

Süper Lig'de ateş çemberine dönen alt sıralarda takımların birbirleriyle yaptıkları maçlar nefes keserken, bu karşılaşmalardan biri de bugün Hes Kablo Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştıktan sonra dün son çalışmasını yapıp Kayseri'ye özel bir uçakla giden Fraport TAV Antalyaspor'da sakatlıkları süren Adis Jahovic, Nazım Sangare ve Bahadır Öztürk ile tam olarak hazır olmayan Lukas Podolski forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekibin cezalı oyuncusu ise bulunmuyor.Son şansını Fraport TAV Antalyaspor karşısında kullanmak isteyen ve galibiyet halinde mücadelesine devam etme şansı yakalacak olanHasan Hüseyin Acar ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecekANTALYAPOR'DA 4.5 yıl forma giydikten sonra devre arası transfer döneminde Kayserispor'a kiralanan Diego Angelo bugün eski takımına karşı mücadele edecek. Kayserispor'da ayrıca daha önce Antalyaspor'da oynayan kaleci Hakan Arıkan da bulunuyor.

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