Vali’den sert çıkış

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ANATALYA'NIN Finike ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Bağyaka Camisi'ni hizmete açan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, limanda, Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yapılan cami inşaatında incelemelerde bulundu, kurumları ziyaret etti ve muhtarlarla bir araya geldi.Vali Münir Karaloğlu'nun gezisine AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, daire müdürleri, kaymakam katıldı. Karaloğlu, ziyaretinin ilk durağında yeni hizmet binasına taşınan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Vali, belediyeye geçerek Başkan Mustafa Geyikçi'den yatırımlar hakkında bilgi aldı. Vali Karaloğlu daha sonra Turunçova'da, restorasyonu tamamlanan Bağyaka Camisi'ni ziyaret etti. Osmanlı mimarisi ve klasik köy tipi modeliyle yapılan, 1980'li yıllarda da taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Bağyaka Camisi, cuma namazının ardından hizmete açıldı. Vali Karaloğlu daha sonra Kaymakamlık konferans salonunda muhtarlarla bir araya gelerek, mermer ve taş ocakhları konrusunda sert çıkış yaptı.