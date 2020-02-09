Virüs bize yaradı

ÇİN'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan 'koronavirüs' nedeniyle Rusya, ciddi oranda, limon başta olmak üzere yaş meyve ve sebze aldığı Çin'le sınırını kapattı. Bu durumun Akdeniz bölgesinden yaş meyve ve sebze ile narenciye sektörlerinde Rusya'ya ihracatı artıracağı açıklandı.İhracatçılar bu yönde hazırlık yaparken, şimdiden gözle görülür artışlar yaşandığını söyledi. Rusya'ya yapılacak ihracatın artması durumunda fiyatların iç piyasaya doğal olarak yansıyacağına işaret edildi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, her ülkenin de bu virüsten kendini korumak için çeşitli tedbirler aldığını söyledi. Çin'in dünyada sebze üretiminde birinci sırada olduğunu belirten Çandır, "Bu pazarın kapanıyor olması Rusya'da boşluk doğuracak. Çin'den gelen ürünlerin yüzde 85'i doğu bölgelerinde tüketiliyor. Biz daha çok batı bölgelerine hizmet veriyoruz. Bu nalamda Türkiye açısından yaş meyve sebze, gıda ürünleri için bir fırsat doğabilir" dedi. Bu fırsatın iki şekilde değerlendirilebileceğini söyleyen Çandır, "Fiyatların arve ürün miktarının arma şansı var" dedi.Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Vekili Ergin Civan ise bu durumun ihracatçı ve ürünler için avantaja çevrilebileceğini söyledi. Civan, "Yaşanar durum Rusya'nın koyduğu kotayı kaldırtır" diye konuştu.

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