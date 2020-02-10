17 yılda 30 bin sporcu yetiştirdi

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BUGÜN NELER OLDU

ntalya'dayaşayan Yasin Urlu (40) dövüş sporuyla ilgilenen ağabeyine özenerek 25 yıl önce muay thai sporuna başladı. 8 yıl ringe çıkan Yasin Urlu, antrenör olarak spor sevgisini gençlere aşılamayı hedefledi.Antrenörlük kariyerinde 30 bin civarında sporcu yetiştiren Yasin Urlu'nun, bu süreçte 51 sporcusu milli takım forması giyme başarısı gösterdi. Urlu'nun spor sevgisi kazandırdığı sporcular 6 dünya şampiyonluğu, 6 dünya ikinciliği, 5 dünya üçüncülüğü, 3 Avrupa şampiyonluğu, 200 civarında Türkiye şampiyonluğu kazandı.