4 mevsimi yaşayıp ödüllerını aldılar

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BUGÜN NELER OLDU

ntalyaTicaret ve Sanayi Odasının (ATSO) düzenlediğikış sporları organizasyonunda aynı gün Konyaaltı Plajı'nda yüzen, bisikletle Beydağları'nı tırmanan, Saklıkent'te kayak yarışında mücadele eden sporculardan dereceye girenlere ödülleri verildi.Takımlar genel klasmanda Soner Oral Kasım, Furkan Gürler ve Mehmet Kayışlı'nın takımı birinci, Sıla Özdemir, Osman Koç ve Su Yalın'dan oluşan takım ise ikinci oldu. Yüzme etabında kadınlarda Sıla Özdemir, erkeklerde ise Muhammed Bertuğ Polatçı birinci olurken, kayak etabında ise kadınlarda Su Yalın ve erkeklerde Osman Özaydın rakiplerini geride bıraktı. Bisiklette ise Mustafa Tekin ipi göğüsledi.