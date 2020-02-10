Alanya’da kongre merkezi sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da2014 yılında yapımı tamamlanan Alanya Konaklı Kongre Merkezi konusundaki düğüm yayımlanan kararname ile çözüldü. Merkezin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne (ALKÜ) tahsisi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirildi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile beraberindeki heyet kongre merkezinde yerinde incelemelerde bulundu.İncelemelerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Kalan "Türkiye'de sayılı Kongre Merkezlerinden biri olabilecekken bu şekilde atıl bir halde bulunması gerçekten kabul edilebilir bir durum değildi. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük destekleri ile bu merkezi Üniversitemize kazandırdık. Bundan sonraki süreçte güzel organizasyonlarda ev sahipliği yaparak Alanya'nın bilim şehri olarak da adından söz ettireceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.