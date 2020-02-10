Aldıkları eğitim ile şaşırtıyorlar

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MerkeziAntalya'da bulunan GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde, köpek eğitimleri sürüyor. Muratpaşa ilçesi Kırcami'de doğa ile iç içe arazide kurulan derneğin eğitim kampında, ırk köpeklerin eğitimleri yapılıyor. Dernek başkanı Boran Aydın ve yardımcılarının birlikte çalıştığı kampta, köpeklere sosyalleşme, koruma ve itaat gibi temel eğitimler veriliyor.Boran Aydın, eğitimli bir köpeğin, sahibinin en yakın arkadaşı olacağını söyledi. Aydın, eğitimli bir köpeğin iki civcivi nasıl koruduğunu da uygulamalı gösterdi. Junior adlı Alman çoban köpeği, önce yaladığı civcivleri patilerinin arasına alarak korumaya aldı. Aydın, civciv gibi küçük canlıların sokakta veya doğada kolay av olarak görüldüğünü, eğitimli köpeğin ise onları yardıma ihtiyacı olan canlı olarak algıladığını kaydetti.Eğitimlerin bunlarla da sınırlı olmadığını aktaran Aydın, "Şehir hayatında bir köpek için en önemli eğitim, sosyalleşme ve itaat. Bunların yanında koruma da önemli. Koruma eğitimleri, kademe kademe verilen ciddi bir eğitim" dedi.