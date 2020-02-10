Antalya’da klip çekti

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Antalya'nın sevilen sanatçılarından Murat Balaban 'Fıkır Fıkır' adlı hareketli şarkısına klip çekti. Eserinin adı gibi klibinde de oldukça eğlenceli sahnelere yer veren balaban, dijital ortamda ve sosyal medyada şarkısını sevenleriyle paylaştı.Sözleri avukat olan Satılmış Şahin'e, müziği ise kendisine ait olan hareketli klibin yapımcılığını Ayhan Günyıl, aranjörlüğünü Oğuzhan Göç, yönetmenliğini ise Taşkın Ceyhan üstlendi. Geçtiğimiz yıl 'Aman be boşver' adlı hareketli şarkısına da farklı bir klip çekerek müzikseverlerle buluşturan sevilen sanatçı, Fıkır Fıkır şarkısının kısa sürede büyük bir kitleye ulaştığını ve çok beğenildiğini söyledi.