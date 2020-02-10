Erteleme dinlemedi çöp parası topladı

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BUGÜN NELER OLDU

urdur'daCHP'li belediye yönetimi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tarifeye ilişkin yönetmelik 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına karşın katı atık bedeli almaya başladı. AK Parti Burdur Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Okan konuyla ilgili bir açıklama yaparak CHP'li Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i eleştirdi. Şubat ayı su faturalarına da bu uygulamanın yansıtıldığını belirten Okan, "Vatandaşlarımız yaklaşık su faturalarını ortalama yüzde 25 daha fazla ödemeye başladı" diye konuştu. Erteleme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili uyarısı olduğunu hatırlatan Okan, "Belediye yönetiminin teklifi ile konu ocak ayı meclisine geldi. AK Parti grubu olarak biz ertelemeyi hatırlatarak, bu yıl da katı atık bedeli alınmamasını istedik. Ama CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla ücret alınması oy çokluğuyla kabul edildi" dedi. Okan, AK Partili Burdur Belediye yönetimi zamanında başlanan ve şu an tamamlanan katı atık bertaraf tesisinden elde edilecek geliri hatırlatarak, "Bu gelir katı atık bedelini karşılar" dedi.