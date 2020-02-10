Gönül gözüyle oynadılar

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ntalya'nınManavgat ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi. Manavgat'ta bir otelde düzenlenen satranç şampiyonasına 100'ü kadın olmak üzere 517 sporcu katıldı. Şampiyonanın son gününde büyükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 6 kategoride final karşılaşmaları yapıldı.Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Manavgat İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya ve diğer yetkililer, kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını törenle verdi. Şampiyonada Ünal Dönmez, Ercan Şen, Cemal Fırat, Zeynep Güleryüz, Atakan Sarsam ve Eymen İnce kendi kategorilerinde birinci oldu. Takımlarda ise şampiyon Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü oldu. Törende duygusal anlar yaşandı.