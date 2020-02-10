Haber Hattı

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Antalya'dayaşayan mali müşavir Gökhan Köseoğlu, yazdığı 'Sosyal Manyaklar' adlı kitabının tüm gelirini, 2011 yılında sosyal medya üzerinden örgütlenerek kurulan ve gönüllü sayısı 300 bini geçen Antalya Kan Bankası'na (ANTKANDER) bağışladı. Bir kafede yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen imza gününde okuyucuları ile buluşan Köseoğlu, "Dernek üyesi olmaktan gururluyum. Karınca kararınca katkıda bulunmak istedim" dedi.AntalyaMuratpaşa Belediyesi'nin Yaşlı Evleri uygulaması, 60 yaş üstü nüfusun hayatını değiştiriyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin 4'üncü yaşlı evi Çiftekuyular'ı ziyaret etti, koro çalışmasına misafir oldu. Uysal, Muratpaşa'nın yaşlı nüfusunun 13 ilçenin toplam nüfusundan fazla olduğunu belirterek, "Yaşlı Evleri, Yaşlı Meclisi, hobi - sanat kursları, spor okulları ve kent parklarıyla kıdemli kent sakinleri için bambaşka bir hayat sağlıyoruz" dedi.ntalyalımanken Arjin Merthatun, Miss Mediterranean Güzellik Yarışması için hazırlanıyor. Uzun süredir bu yarışma için hazırlandığını anlatan Merthatun, "Geçen yıllardaki yarışmayı ve finalistlerini haberlerden takip etmiştim. 2020 yılı içinde finalistler arasında olmak istiyorum" dedi. Merthatun, haziran ayında başlayacak başvuruları kaçırmayacağını sözlerine ekledi.ntalyaDevlet Opera ve Balesi (DOB), Macar besteci Emmerich Kalman'ın 'Çardaş Prensesi' operetini son kez sahneledi. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Haldun Özörten'in sahneye koyduğu eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan, DOB korosunu ise Mahir Seyrek yönetti. İki perde sahnelenen operette, başrolleri Aslı Ayan ve Göksay Yaran paylaştı. İzleyiciler, tiyatro, müzik ve dansın harmanlandığı opereti ayakta alkışladı.