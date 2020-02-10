Haber Hattı

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BurdurMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim üyesi Murat Kuş, Burdur'un yüzölçümü olarak yüzde 95'inin deprem riski altında olduğunu söyledi. Murat Kuş, "Biz afet riski haritasına baktığımız zaman Burdur resmen sinyal veriyor. Burdur üzerine çalışan jeolog arkadaşlarım 2012 yılından beri 2020-2021 diyorlar. Bizim başka bir ildeki gibi rahat oturmaya zamanımız yok" diye konuştu.AkdenizÜniversitesi (AÜ) Hastanesi organ naklinde Türkiye'nin merkezi oldu. Antalya'ya gelip sağlığına kavuşanlardan biri de Konya'dan gelen Murat Özyılmaz (28) oldu. 14 yıldır haftada 3 kez diyalize giren Muratz Özyılmaz, trafik kazası sonucu ölen Ş.B.'nin (25) ailesinin bağışladığı böbrekle Antalya'da organ nakli olarak diyalizden kurtuldu. Özyılmaz, klasik otomobillere olan merakının kendisini hayata bağladığını söyledi.urdur'dameydana gelen trafik kazasında bisiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Kaza, Bucak ilçesi Üçgen Kavşağı'nda meydana geldi. Elektrikli bisiklet ve bisikletin karıştığı kazada isimleri belirlenemeyen her iki sürücü de yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralıları Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.ntalya'nınManavgat ilçesinde annesi Ü.A. kahvaltı hazırlarken odasında çakmakla oynayan 3 yaşındaki Ş.A. evde yangın çıkardı. Karacalar Mahallesi Akharman mevkiinde bulunan 3 katlı evin birinci katında çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangının meydana geldiği yerde yarısı yanmış vaziyetteki çakmak dikkatlerden kaçmadı.