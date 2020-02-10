Haber Hattı

BURDUR'UN YÜZDE 95'İ RİSK ALTINDA
Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim üyesi Murat Kuş, Burdur'un yüzölçümü olarak yüzde 95'inin deprem riski altında olduğunu söyledi. Murat Kuş, "Biz afet riski haritasına baktığımız zaman Burdur resmen sinyal veriyor. Burdur üzerine çalışan jeolog arkadaşlarım 2012 yılından beri 2020-2021 diyorlar. Bizim başka bir ildeki gibi rahat oturmaya zamanımız yok" diye konuştu.
BÖBREK NAKLİNDE ÜLKENİN MERKEZİ
Akdeniz
Üniversitesi (AÜ) Hastanesi organ naklinde Türkiye'nin merkezi oldu. Antalya'ya gelip sağlığına kavuşanlardan biri de Konya'dan gelen Murat Özyılmaz (28) oldu. 14 yıldır haftada 3 kez diyalize giren Muratz Özyılmaz, trafik kazası sonucu ölen Ş.B.'nin (25) ailesinin bağışladığı böbrekle Antalya'da organ nakli olarak diyalizden kurtuldu. Özyılmaz, klasik otomobillere olan merakının kendisini hayata bağladığını söyledi.
BİSİKLET KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI
B
urdur'da
meydana gelen trafik kazasında bisiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Kaza, Bucak ilçesi Üçgen Kavşağı'nda meydana geldi. Elektrikli bisiklet ve bisikletin karıştığı kazada isimleri belirlenemeyen her iki sürücü de yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralıları Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
ATEŞLE OYUN EVDE YANGIN ÇIKARDI
A
ntalya'nın
Manavgat ilçesinde annesi Ü.A. kahvaltı hazırlarken odasında çakmakla oynayan 3 yaşındaki Ş.A. evde yangın çıkardı. Karacalar Mahallesi Akharman mevkiinde bulunan 3 katlı evin birinci katında çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangının meydana geldiği yerde yarısı yanmış vaziyetteki çakmak dikkatlerden kaçmadı.