İrlandalı şampiyon

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GOLF-MAD tarafından Antalya'da düzenlenen "19. Golf-Mad Pro- Am Golf Turnuvası"nda İrlandalı Damien McGrane şampiyon oldu. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada,75 BİN EURO ÖDÜLOrganizasyonda,Robin Goger ve Liam Bondikinciliği paylaştı. Turnuvada,deliğe en yakın vuruş ödülünükadınlarda Mafrion Rudzky,erkeklerde Christian Matzey,en uzun vuruş ödülünü ise kadınlardaAylin Kök, erkeklerdeKristo Kallavus kazandı.