İrlandalı şampiyon

GOLF-MAD tarafından Antalya'da düzenlenen "19. Golf-Mad Pro- Am Golf Turnuvası"nda İrlandalı Damien McGrane şampiyon oldu. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada, 26 ülkeden 236 golfçü mücadele etti. Dört gün süren turnuvada, sporcular toplam 72 çukurda yarıştı.
75 BİN EURO ÖDÜL
Turnuvada, profesyonel kategorisinde şampiyonluğu elde eden İrlandalı Damien McGrane, 5 bin Euro ödülün de sahibi oldu.
Organizasyonda,
Robin Goger ve Liam Bond
ikinciliği paylaştı. Turnuvada,
deliğe en yakın vuruş ödülünü
kadınlarda Mafrion Rudzky,
erkeklerde Christian Matzey,
en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda
Aylin Kök, erkeklerde
Kristo Kallavus kazandı.