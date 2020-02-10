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İrlandalı şampiyon

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
İrlandalı şampiyon
GOLF-MAD tarafından Antalya'da düzenlenen "19. Golf-Mad Pro- Am Golf Turnuvası"nda İrlandalı Damien McGrane şampiyon oldu. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada, 26 ülkeden 236 golfçü mücadele etti. Dört gün süren turnuvada, sporcular toplam 72 çukurda yarıştı. 75 BİN EURO ÖDÜL
Turnuvada, profesyonel kategorisinde şampiyonluğu elde eden İrlandalı Damien McGrane, 5 bin Euro ödülün de sahibi oldu. Organizasyonda, Robin Goger ve Liam Bond ikinciliği paylaştı. Turnuvada, deliğe en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Mafrion Rudzky, erkeklerde Christian Matzey, en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda Aylin Kök, erkeklerde Kristo Kallavus kazandı.
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İrlandalı şampiyon
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