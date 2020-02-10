Kültür dokunuşu

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'un Karamanlı ilçesi Kağılcık Köyü'nde yaşayan 76 yaşındaki Emin Akay, yaptıklarıyla adeta köyünün kaderini değiştirdi. İlkokul mezunu olan Akay, önce meydanındaki kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çevirdi. Şimdi de evinin altında önceden ahır olarak kullanılan bölümü kültür müzesine çevirdi.Yaklaşık iki yıl önce eşini, ardından da tek çocuğu Şerife Akgün'ü kaybeden yaşlı adamın, kızının adını verdiği kişisel müzesinde sergilediği bine yakın antika eşya, görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Sergilenenler arasında eski telefon, pikap, radyo, dikiş makinesi, saat, tahtadan oyuncak araba, plak, terazi, gaz lambası, ibrik, daktilo, mutfak ürünleri, tarım aletleri, tüfekler ve eski gelinlikler yer alıyor.Ayrıca Akay, köyde vefat edenlerin isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı kayıt defterini de burada sergiliyor. Emin Akay, "Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak istiyorum" dedi.